Cartas de lectores: ¿Qué valor tienen nuestras tradiciones?

La celebración del Día de la Tradición, en los establecimientos educativos de Tucumán, no está contemplada dentro de los actos de mayor importancia del calendario académico, sino que aparece como una efemérides del día de la fecha. Debido a que el acto del Día de la Tradición está ubicado en los tipos de formato F4, esto no respeta los parámetros con que fue impulsada la Ley Nacional N° 21.154. En la resolución ministerial número 1784/5, en el apartado de actos escolares, se narra el objetivo de los mismos: “las conmemoraciones tienen por objeto fortalecer la formación integral de los estudiantes. Es la oportunidad de reunir a la familia educativa para compartir, mostrar y representar un determinado acontecimiento. En días previos a los actos escolares, se procurará en espacios de trabajo en las aulas que propicien el debate y el fortalecimiento de la identidad nacional y provincial, el respeto por los símbolos patrios y el reconocimiento a los héroes nacionales y latinoamericanos”. El fortalecimiento de la identidad nacional es lo que pretendemos, por eso solicitamos que cobre mayor relevancia el acto del Día de la Tradición. Por eso le solicitamos al ministro de Educación de Tucumán que revise y modifique en el lugar que le pusieron a la celebración. Nuestras costumbres forman parte de lo que nos identifica como Nación frente al resto del mundo. El problema radica en que no podemos pedir a los alumnos que valoren sus raíces si no las conocen, si no tuvieron contacto con las diferentes costumbres de nuestra Argentina. Las escuelas son el lugar más adecuado para trabajar toda la herencia cultural que poseemos. Debemos crear una inquietud en los alumnos por conocer, representar, investigar nuestra música, las danzas, sus vestimentas, los mitos y leyendas, las comidas típicas, etc. Si esto no es transmitido, como lo hicieron nuestros antepasados, está en peligro de desaparecer. La herencia cultural debe ser transmitida. Las tradiciones forman parte de la identidad de las sociedades, de patrones y creencias que componen la forma de ser de los pueblos. Hay que crear una mayor identificación con estas tradiciones, las cuales forman parte de nuestro patrimonio cultural, el cual es uno de los factores más importantes de la sociedad, porque es el pasado, el presente y el futuro de un pueblo; el testigo de la historia como sociedad, que nos otorga en el presente identidad cultural.