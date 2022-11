La polémica frase de Cerruti sobre el monumento en homenaje a las víctimas del coronavirus

El diputado del PRO Waldo Wolff consideró “una vergüenza” la explicación de Cerruti. “Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza”, dijo.