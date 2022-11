Tenis: una decisión de a dos

“Mecha” reconoció que en esta serie -la decimocuarta que encarará como capitana- tendrá las mayores dificultades para decidir quiénes jugarán. El motivo está lejos de ser negativo, ya que la ex tenista tucumana considera que cada una de sus dirigidas está en un nivel ideal para hacer frente al desafío. “Será la serie que más me cueste decidir quién jugará. Pero me gusta la situación porque permite jugar con quien esté mejor, con quien se adapte mejor al juego de la rival y también darle descanso a quien lo necesite”, celebró la capitana. “Me tocó dirigir eliminatorias en las que tenía dos jugadoras nada más y el recambio era con mucha diferencia generacional y hasta tenística. En cambio, este fin de semana tengo la tranquilidad que, si una no está del todo bien, la otra va a estar en buen nivel. Tengo jugadoras súper competitivas”, destacó Paz.