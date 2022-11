El “dólar Qatar” supera los $ 332 y el Gobierno anuncia otro “nuevo dólar”

La semana arrancó con el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la creación de “otro dólar”. Está destinado a las economías regionales, que podrán acceder a un tipo de cambio diferenciado para la exportación entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, en un esquema similar al adoptado en septiembre conocido como “dólar soja”. En tanto, ayer el nuevo “dólar Qatar” -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible de Ganancias y Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- ascendió $ 2,36 a $ 332,66. Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los U$S 300 mensuales. Mientras, el dólar “blue” se vendió a $ 290, el dólar Contado con Liquidación (CCL) descendió 38 centavos (0,1%) y cerró en $ 304,55, y el dólar MEP o bolsa cayó $ 1,95 (0,7%) hasta los $ 290,97. El dólar turista o tarjeta avanzó $ 2,07 a $ 291,08. El Banco Central vendió ayer U$S 150 millones y acumula este mes más de U$S 390 millones y se aproxima al rojo total del mes pasado.