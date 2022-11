Los sesgos de género y los juguetes

La firma Lego, líder en el mercado por sus juegos de bloques, realizó un estudio presentado en 2021 en donde buscaron determinar cómo eliminar los sesgos de género en sus líneas de juguetes y cómo esto podía fortalecer la confianza y la creatividad en niños y niñas. El sesgo de género, por definición, describe cómo los principios o preceptos que se asignan a una persona o colectivo basado en su género los circunscribe a un determinado estereotipos socioculturales. Por ejemplo: “las mujeres no manejan colectivos”, “los varones no juegan con muñecas” o “los varones no lavan la ropa”. Los sesgos se construyen a través de un complejo entramado sociocultural en el que participan las industrias culturales, la familia, en definitiva, la sociedad en general.