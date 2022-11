Lo más destacado para ver en la TV

Un nuevo thriller danés en el que dos detectives intentan aclarar las conexiones en la desaparición de dos mujeres, llega los viernes a las 23 a TNT Series: “Darkness: Those Who Kill”. Los asesinos en serie son difíciles de descubrir. Por lo general llevan una doble vida y nadie sospecha que se trata de homicidas despiadados que se desenvuelven a sangre fría, en solitario y con un absoluto control de todas las variantes que permitan no relacionarlos con el crimen.