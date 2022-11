El runrún de Cristina candidata recorre el país y levanta un polvaderal

Opiniones

Rodolfo Ocaranza (secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y referente del Partido por la Justicia Social)

Si la vicepresidenta, Cristina Fernández, se postula para la presidencia el año que viene ocurrirá exactamente lo mismo que en la provincia. Sea Cristina, Juan Manzur u Osvaldo Jaldo se dará un mismo escenario: el pasado ya conocido, el fracaso, la decadencia, la pobreza, los índices de inflación y el desastre de este país. Sería un salto al vacío o, peor que eso, un salto hacia atrás; porque todas las recetas que llevó adelante Cristina desde 2007 ya se probaron y han fracasado rotundamente. Esperamos que esto no suceda, la alternativa y la opción será progreso vs. atraso, futuro vs. pasado, crecimiento vs. decadencia.



Mabel Carrizo (diputada cercana a La Cámpora, del bloque del Frente de Todos)

Si me preguntan qué pienso y siento diría que la única que le da seguridad a los trabajadores de que los va a defender es Cristina Fernández. Y me lo hacen saber ellos, y las personas que hoy tienen expectativas de volver a estar mejor en términos económicos y sociales. Y eso es espontáneo. En el interior la gente pide por Cristina 2023. Ella sintetiza las políticas que dejaron una vida ordenada a los ciudadanos. Sin embargo, ella dijo que hará lo que tenga que hacer para garantizar un proyecto que nos devuelva la alegría que teníamos hasta el 10 de diciembre de 2019.



José Orellana (intendente de Famaillá, Frente de Todos).

Su lógica y naturaleza política la posiciona para 2023 como para senadora por Buenos Aires. Sería una opción, y está habilitada para ello. En el Frente de Todos es quien más votos aporta y quien tiene mayor peso. Eso le posibilitaría para volver a armar la fórmula presidencial, como lo hizo en 2019. Pero debería chequear, y verificar mediante encuestas si alcanza para el balotaje. Sea como fuese, ella seguirá siendo una actriz de primera línea en el quehacer de la política argentina. Los que la apoyan sostienen “Cristina presidenta”. Eso es parte de la pasión. Pero ella tiene la razón, y lo sopesa a la hora de la verdad. Por eso en 2019, aun en mejores condiciones para el peronismo, no se postuló ella para presidenta.



Ramiro Beti (concejal de Concepción, presidente del PRO en el ámbito provincial).

La posible candidatura de Cristina Fernández en 2023 tiene un solo objetivo: perseguir su impunidad. La vicepresidenta creía en 2019 que su candidato, el presidente, Alberto Fernández, iba a conseguir liberarla de todas las causas por corrupción que debe enfrentar. Sin embargo, en estos tres años, el mandatario no solo fue incapaz de poner a la Argentina de pie, como prometían, sino que también fracasó en el plano judicial. Estamos a pocas semanas de que Cristina sea sentenciada en la causa Vialidad por haber favorecido a su amigo Lázaro Báez con la obra pública de Santa Cruz. A lo único que le teme la vicepresidenta es al peso de la ley, por eso su única aspiración el año que viene es salvarse de las causas judiciales.