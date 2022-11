Punto de vista: El desdoblamiento cambiario puede ser un mejor parche

Así, el desdoblamiento parece positivo, pero tiene problemas. Uno es que con seguridad habría un gran salto en el precio del dólar financiero ya que allí se concentraría el exceso de demanda actual. En principio no afectaría los costos de producción, pero como mínimo sería un costo político. Otro, la crítica del Fondo Monetario Internacional, que rechaza estos diseños. Pero es cuestión de política. Después de todo, dice no querer dos mercados pero acepta catorce. Un tercero, la tentación de disfrazar operaciones si el dólar comercial resultara más barato que el financiero pues los operadores del mercado libre buscarían comprar en el comercial y los de éste vender en el financiero. Uno más, el poder del BCRA en el manejo de la cotización del dólar, que debería acotarse mediante la legislación. Por último, los pagos de deuda se harían con el dólar financiero, lo que encarecería cumplir. Claro que en general las deudas no se pagan en moneda sino con nueva deuda, pero no siempre es posible.