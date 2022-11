Filosofía y vuvuzela

Los Mayas, me pide también que les recuerde, tenían una idea sagrada del juego. El tiempo del juego era un tiempo diferente del cotidiano. El juego de pelota era parte de su religión, no su objeto de culto, ni sus dioses los jugadores; al contrario, se ofrecía la vida de los vencedores al altar de verdaderos dioses. “Ahí lo quiero ver a Messi cantar un gol, al arquero Dibu Martínez pavoneando obscenidades en los penales para lograr el triunfo”. A la vez me señaló que no debíamos dejar de lado las reflexiones del filósofo tucumano Samuel Schkolnik, que con ironía punzante criticaba a los tucumanos y su afición a jugar a la pelota. Resulta que las demás culturas ven al juego como una preparación para la vida adulta. Pero los de esta provincia no sueltan el balón en ninguna etapa de su vida: baby fútbol, papi fútbol, mami fútbol. Me ha pedido que les haga reflexionar sobre el futuro de nuestros hijos si hay más canchas de fútbol que iglesias, bibliotecas, plazas y autos en el corralón municipal, sumados todos. Se abre, según el columnista, un tiempo en el que el futuro es un asunto que queda a los pocos días y el destino cosa de pollas familiares sobre resultados. La razón se va a incrustar en ese rectángulo de césped, tal como lo están los hombres que juegan en su porción muy definida del campo. Igual que los peores esclavos de la antigua Grecia, los jugadores se intercambian entre civilizaciones atados a ese lugar en el terreno. Al contrario de aquellos, dominan el mundo desde su posición.