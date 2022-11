Susana Rinaldi: la plenitud en el cantar, decir y sentir con alma ciudadana

“Si al tango lo sentís, no necesitás hacer artilugios ni esa cosa grosera que se usaba en una época. La gente que escribió los grandes tangos, eran de primera, así que no merecen que se bastardee su poesía. Hay un error cuando se piensa al tango de esa forma vulgar. Al tango hay que quitarle la guarangada, si no lo hago yo, quién lo va a hacer”, declara en entrevista. Y lo demuestra en la delicada elección de su repertorio, reivindicando la jerarquía de los autores, tomando distancia del machismo.