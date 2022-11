Preocupan al campo las heladas tardías

Mientras tanto, en la región central las marcas también han descendido considerablemente, aunque las heladas por el momento se ven menos favorecidas, debido a la fuerte intensidad de viento sur con velocidades sostenidas en promedio entre 15 km/h y 30 km/h. Se destacan marcas de 1° C a 3° C en distintos puntos del sur de la provincia de Buenos Aires; mientras que se registraron mínimas de entre 6° C y 13° C en líneas generales en el resto del país, hacia el norte.