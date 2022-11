La crisis de valores y la insatisfacción del hombre, rasgos de época, según Lacalle Herrera y Arriazu

Soluciones parciales

El micrófono pasó entonces a manos de Lacalle Herrera. El ex presidente de Uruguay improvisó una respuesta para la retórica pregunta que había formulado el economista al cierre de su alocución. “Lo primero que debe asumir alguien que se dedique a la política es que no tendrá la solución para todo. Las soluciones son parciales; no existe una total. Los totalitarismos creen que pueden solucionar todo, y no sucede así. Las democracias mejoran los países y las sociedades”, puntualizó Lacalle.