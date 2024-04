El mundo Milei y los molinos de viento: mayo, un mes bisagra

Hoy, en el Gobierno, Milei no parece ser diferente. Es difícil cambiar para alguien tan concentrado en sus ideas. Por eso el “policía malo” de la historia actual es el propio Presidente y, en rigor de verdad, no se calibra muy bien aún si se trata de una estrategia política o si es su personalidad zigzagueante la que no tolera el mundo de la política tradicional, la que, hasta el momento, le viene ganando subterráneamente la partida. O bien para mostrar independencia de los negociadores o quizás porque no soporta que no se haga su voluntad, el Presidente dijo en la semana públicamente “Tiren la Ley de Bases, hagan lo que quieran”.