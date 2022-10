Tucumán reunirá a ex presidentes y líderes de opinión en un foro internacional

Entre las figuras confirmadas se encuentran Álvaro Uribe Velez, ex presidente de Colombia, Federico Franco, ex presidente de Paraguay y Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidente de Uruguay. También actores relevantes de la política nacional: Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la senadora nacional, Carolina Losada, y los ex ministros Alfonso Prat Gay y Domingo Cavallo.