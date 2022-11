Sánchez y Elías de Pérez reclamaron mejores políticas de Estado para explotar el turismo

Y agregó: "Aparte de lo que ya tenemos, que son los conocidos como Tafí del Valle, Amaicha del Valle, o El Cadillal, creo que hay varios lugares que se pueden explotar. Se me viene a la mente el caso de Villa de Medina, que es un lugar histórico. Lo que son los parques nacionales, el Parque Nacional Aconquija que hace casi dos o tres años que no tenemos ese puente. El caso de Amaicha tenemos las rutas que no están en condiciones y eso también es parte del gobierno que tiene que poner las condiciones necesarias para que el turismo se pueda llevar a cabo en nuestra provincia. Sabemos que el turismo es la famosa industria sin chimeneas, donde da muchísimo trabajo directo e indirectamente".