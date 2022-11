Cartas de lectores IV: Educación

Agradezco al lector Pablo Guillermo Sosa por su pronta respuesta a mi carta del 2/11. Estoy convencida de que una educación de calidad es el mejor, si no único, instrumento para elevar la calidad de vida de los argentinos. Quizás él no recorre escuelas del interior donde comprobaría por sí mismo que no todo lo que brilla es oro, y que los “nobles frutos” a los que hace alusión no llegan. No vi con los ojos de “en mis tiempos fue mejor”, sino con los ojos que hoy leen el fracaso de muchos que quisieran estudios universitarios y no llegan, porque no saben interpretar lo que leen, en los malos resultados de las pruebas que se hacen, en el altísimo número de alumnos que se amontonan en mesas de diciembre y marzo, en las ausencias y licencias permanentes de docentes, como hoy... ¡Oh, casualidad!, un lector, Marcelo Maza, hace alusión. Tampoco hice ninguna alusión política, como él sí la hace, al decir que el desfinanciamiento educativo (o sea... lo está admitiendo) es culpa de las políticas neoliberales. Que yo recuerde, en la provincia nunca tuvimos en décadas un gobierno neoliberal. Proceso largo este de la tragedia argentina. No critiqué lo que se hace; apunté a lo que falta por hacer. Y así como él dice que muchos directores pueden hablar de lo que reciben, también hay otros que pueden decir lo que no. Pero esto no debe ser un enfrentamiento que haga “temblar” a nadie, sino una reflexión seria y profunda sobre cuál es la verdadera realidad. También quise mostrar la ineficacia de lo que se está brindando (sé que hay excepciones), en el alto número de alumnos con docentes particulares, si todo está tan bien, ¡no existirían! Señor Sosa: a Ud., como a mí, como a todos los tucumanos, nos interesan, o nos debieran interesar, estos educandos y educadores que pueden revertir todo, si consensuamos y en eso nos concentramos.