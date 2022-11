Cartas de lectores III: Qué triste que se quieran ir

Este es un mensaje para todos nuestros políticos, no importa la bandera o el partido: ¿Se dan cuenta, señores políticos, que desde 1983 que retomamos la democracia, qué mal que están haciendo las cosas, en un país rico como la Argentina, en 40 años pasaron muchos gobiernos y cada vez estamos peor? Qué triste es ser un padre argentino y ver a la juventud y a nuestros hijos todos hablando de irse a vivir al exterior a cualquier país de Europa, o México o Australia… a cualquier país estable y con políticas serias. Cuando se va la juventud el país está sangrando, se van los buenos, los mejores… Pronto en los años por venir habrá muchos jubilados tristes sin sus hijos, que lucharon por una patria grande, se quedaron en ella como buenos hijos de emigrantes... pero nada tendrá consuelo si sus hijos se fueron a tierras lejanas, y no es consuelo saber que ellos están bien a 12.000 km de distancia; cuando seamos viejos el cariño de ellos (la familia) ya no lo tendremos: se viene una generación de abuelos tristes por malos políticos. Señores políticos, con todo respeto, les digo: Ustedes son los culpables de la realidad argentina. A todos los partidos: dejen de lado sus intereses personales, sean un poco más patriotas y júntense todos a definir políticas a largo plazo para los próximos 50 años, para que sean respetados por todos los que vengan a gobernar; dejen de hacer campañas hablando mal del otro, del que estuvo antes, del que está ahora… hagan política con propuestas de mejoras concretas. Por favor, ya basta de buscar el poder por el poder mismo; de buscar sus intereses personales sobre los intereses del bien común de nuestra patria. Por favor hagan las cosas bien para que no se quieran ir nuestros hijos. Simplemente, un padre triste al ver a sus hijos querer emigrar, sin poder decirles: quédense, las cosas van a mejorar.