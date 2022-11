Cartas de lectores I: baños en la Quebrada de Lules

Huelga comentar la necesidad de baños públicos en la zona de la Quebrada de Lules. Sin embargo, los mismos no existen. Los que hace años estaban, hoy se hallan destruidos. Desconozco qué organismo debería hacerse cargo de la construcción y mantenimiento de baños nuevos. No sé si corresponde a la Municipalidad de Lules, o a Vialidad Provincial, o a Turismo de la provincia hacerse cargo de esta situación, pero lo que sí conozco es que todo el año hay afluencia de público como bikers, caminantes y turistas de todas las edades que se encuentran con la falta inexplicable de estos servicios. Existe en el lugar un control por parte de la Policía Ecológica. ¿Acaso esos servidores no podrían controlar también el buen uso de los baños a instalarse? Resulta increíble que un sitio como la gloriosa Quebrada de Lules, ponderada por músicos, poetas y hasta en sitios oficiales de turismo, vea su belleza destruida ante la situación descripta. Parece un chiste pero la realidad la puede comprobar cualquiera que la visite.