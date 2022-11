Aerófonos, poesía y canciones de Tilcara, pero con aire universal

Desde Tilcara viene a compartir un viaje de canciones, sonoridades y letras. Gustavo Patiño vuelve hoy a las 21 al auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) con Unipersonal, acompañado, como siempre, por muchos instrumentos.

“Me gusta mucho tocar fuera de la amplificación, acercarme a la gente, cierta intimidad. Las imágenes acompañan el segmento ‘Pueblo Hermano’; temas instrumentales donde aparece una gran variedad de instrumentos regionales. Hay incluso instrumentos precolombinos que he reproducido en arcilla y en piedra. Por ejemplo, una quena de hueso de pata de llama y un siku de arcilla, entre otros”, anuncia el multiinstrumentista y compositor.

- ¿Qué traés en Unipersonal?

- Llevo cosas nuevas y canciones que siempre me acompañan. Comienzo cantando las últimas; alguna que otra rescatada de otras épocas, otras que vienen muy bien para este momento, como “Partidarios de la Vida”, con la que abro el show. Es una canción que reflexiona, que nació con la guerra con Irak sonde manifesté un montón de pensamientos acerca del comportamiento humano que tienen total vigencia. Luego llevo temas que comparto con otros autores.

- ¿Qué ha cambiado la pandemia en tu hacer musical?

- Creo que no cambié sino que reafirmé mi hacer. Para mí compartir con la gente el vivo es la gran motivación. Pero esa “soledad” a mí me permitió componer, grabar, desarrollar todo lo que uno hace, y confirmar lo que uno piensa de la vida, del andar con el resto del mundo. Creo que fue sólo una pausa de abrazarnos, pero a mí me permitió manifestarme.

- ¿Qué temáticas nuevas hay en tus canciones?

- Hay de todo un poco, como canciones con poesías. Hablo desde un lugar específico geográfico, cultural, pero también pueden referirse a cualquier parte del mundo. La canción que abre el show habla del ser humano de cualquier parte en cualquier época. Sí hay canciones que son muy regionalistas y con léxicos del lugar. En general, incluso las instrumentales, mis canciones son atemporales, aunque muchas veces hablen de un tema específico.

- ¿Y qué ritmos?

- Inicialmente son los ritmos del NOA, pero también abarco otros ritmos latinoamericanos. Desde un tinku a un huayno, un bailecito, una zamba, una chacarera, pero también hay candombe, joropo venezolano, y un montón de estilos muy antiguos.

- Tenés 17 discos editados. ¿Cómo se escucha tu música ahora? ¿En qué estás trabajando?

- Está todo en las redes y plataformas. En vez de llevarlo al soporte físico, a cada canción la subo en video. En 2021 subí 10 canciones instrumentales con algunos invitados. Y estoy ya en los finales de una nueva grabación con letras; algunas de ellas están en este espectáculo. Hay algunas perlitas, como una nueva versión, con invitados, del “Escondido de mi país”, con la voz de Mercedes Sosa, que recuperé de un track de hace 28 años.