Un accesible universo sonoro que entra en cualquier bolsillo

Dos décadas

“Desde chico me pasaba algo con la armónica. Escuchaba en una canción ese sonido e instantáneamente reaccionaba, pero yo no sabía qué era. Pasó el tiempo, y ya de adolescente empecé a escuchar más canciones con este instrumento y me dije ‘¡claro! ¡Es por acá!’. Eso fue a los 17 años, tengo 37, por ende, son dos décadas ligados sin cortes a la armónica. Y contando”, sostuvo Guzmán.