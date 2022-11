Romano Norri se lanzó por la intendencia de la capital y pidió consenso en JxC

A la vez, el edil confirmó que aspira a ser candidato a intendente de San Miguel de Tucumán en JxC. “No me verán en fotos mías con Sánchez, Alfaro o Campero. Buscamos la unión de ellos tres y no pongo mis apetencias personales por delante, vengo a sumar. Si mi candidatura genera consenso dentro del radicalismo, bienvenido. Si no es así, lo podemos dirimir en una interna. Estoy en condiciones”, señaló respecto de la disputa con José María Canelada.