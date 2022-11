César Milani: “Cuando hablé de un proyecto nacional, aparecieron las causas”

Consultado con respecto a que él haya hablado con Cristina con respecto al ex jefe de los espías, Antonio Stiuso, dijo que “son cosas que han creado los medios. Nunca lo conocí a Stiuso; creo que es un personaje bastante nefasto. Los que crearon esa historia de la inteligencia paralela, una de las causas, fueron dos personas. Daniel Santoro y Gerardo Morales, que se presentaron en el juzgado de (Julián) Ercolini y dijeron que yo efectuaba acciones de inteligencia. A las dos horas me allanaron el edificio del Ejército… Finalmente (Claudio) Bonadío me sobresee de las causas un mes antes de morir. Y finalmente (Marcelo) Martínez de Giorgi me sobresee definitivamente después de siete, ocho años”. También denunció que José Cano “era uno de los que iba con Morales a presionarlo al juez (Daniel) Bejas que en su momento tenía la causa mía sobre Ledo, y Bejas no me quería procesar porque sabía que no había elementos. Y venían a presionarlo siendo miembros del poder legislativo, como iba (Luis) Juez a presionarlo al juez de La Rioja”.