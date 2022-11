“El diálogo, la escucha y el encuentro son herramientas valiosísimas”, dijo el Arzobispo

Según el Arzobispo de Tucumán, la sociedad perdió herramientas muy valiosas: “el diálogo, la escucha y el encuentro son herramientas valiosísimas. En el encuentro tengo que aprender a escuchar al otro y no estar pensando qué le voy a responder. El diálogo exige renuncias y sacrificios. Hay que saber renunciar por el bien común, por lo que es mejor para todos”, dijo y agregó: “San Pablo nos enseña que es importante que yo sepa descubrir qué es lo que le hace bien al otro para poder socorrerlo, asistirlo porque todo me es permitido, pero no todo es conveniente. Esto quiere decir que hay cosas que son permitidas que no son malas pero que, a veces, no son convenientes para el otro y entonces yo tengo que estar pensando en el otro”, afirmó.