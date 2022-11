Milani aseguró que fue víctima de una persecución política, mediática y judicial

Sobre Stiusso

Milani fue consultado por el supuesto enfrentamiento que tuvo con Jaime Stiuso, el ex director de Operaciones de la ex SIDE y actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI): "yo a Stiuso no lo conozco, nunca lo vi. Es un personaje bastante nefasto en lo que fue la inteligencia argentina. De las seis veces que hablé con Cristina siempre fueron por necesidades de la fuerza, no para opinar sobre un ministro o un secretario, ni mucho menos por un agente de inteligencia".