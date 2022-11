Selección argentina: que no cunda el pánico

No obstante, las pálidas no le hicieron perder los estribos al DT de la Selección, quien fiel a su perfil bajo y moderado intentó transmitir tranquilidad en declaraciones a distintos medios. Sobre Lo Celso, dejó en claro que “la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Primero está el equipo, después pensamos en lo individual. Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros. Eso es indudable que pesa. Lo sentimos. Pero al momento de tomar la decisión, la tomaremos pensando en el bien del equipo”.