El Senado arrancó a debatir el Presupuesto con la mirada puesta en el gasto y la inflación

En relación a los fondos que se presupuestaron para el área de salud, Yedlín destacó el aumento en el valor del monotributo para el pago a las obras sociales. “Era un valor fijo y con la sanción del Presupuesto, desde la categoría C en adelante habrá una escala progresiva y me parece bien porque en definitiva en cualquier sistema de seguridad social el aporte es progresivo de acuerdo a lo que se gana o recibe. Esto no pasaba entonces las obras sociales para monotributistas estaban muy desfinanciadas”, dijo el senador. Y agregó: “También hubo un artículo que no pasó en Diputados sobre el alto precio en medicamentos. Teníamos la expectativa de poder generar con el crédito de IVA de clínicas y sanatorios para darle la posibilidad de usarlo y así pagar aportes y contribuciones patronales. Hubo temas pendientes, pero si vemos el vaso medio lleno tenemos un presupuesto que marca un rumbo y no de ajuste sino de aumento en la producción y en la obra pública”.