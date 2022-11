Los 90 retratados en la novela de un poeta y violinista: “El atril”

Una novela de la que puede afirmarse que milita con pasión el malentendido (el “no lo entenderías”, para decirlo como quien tiene hijos chicos), el dislate, lo no dicho, lo anunciado y que no se concreta, a extremos que llegan a rozar la misantropía. Lo cual sería nada si no mediaran la gracia, el talento, esa “habilidad con el tabaco y las palabras” que tantos reconocieron en el poeta.