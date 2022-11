Según Manzone, Juntos por el Cambio se parece a "un teatro de revista"

“La última vez que la Coalición Cívica estuvo presente en una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio fue el año pasado, antes de las PASO”, expresó Manzone. “No hubo otra reunión general, o al menos nosotros no tuvimos conocimiento. Hubo un encuentro en Tafí del Valle y me enteré a través de los medios de comunicación. No fuimos invitados en ese momento, cuando fuimos fundadores”, aclaró en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.