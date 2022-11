Mauricio Guzman se jubila y cambia de dirección el Ismunt

- Ingresé a la Dirección en junio de 2019 y me retiro el último día de octubre (por ayer). Mi evaluación en general es positiva, pero la pandemia impidió hacer más cosas de las que hubiera querido. Obviamente, la experiencia de tantos años en el área de Cultura de la Provincia me dejó una preparación muy importante en lo que hace a la gestión que estuvo acompañada y facilitada por un excelente equipo directivo, administrativo de docentes y no docentes. Tuve también la suerte de contar con la permanente ayuda del Director del Consejo de Escuelas Experimentales, Juan Pablo Gómez (de quien dependen las Escuelas Experimentales), de la secretaria académica Carolina Abdala, del exRector José García y del actual, que siempre valoraron y apoyaron nuestra gestión.