¿Consenso o internas? Qué opinan en la UCR ante las tensiones entre Roberto Sánchez y Germán Alfaro

“La Mesa Nacional de JxC fue clara respecto a los modos de resolución de las candidaturas. Lo primero es el consenso, que hablen los referentes que están en consideración para entrar en la fórmula, al igual que todos aquellos que expresen sus aspiraciones. Tendrán que conversar todos y encontrar la manera. Si es el consenso, implica todo lo que haya que poner en la discusión: encuestas, imagen, argumentos de táctica y estrategia política para ganar la gobernación, etcétera. Pero si esto no prospera, está la posibilidad de la interna. Me parece que, por nuestra situación jurídica y política, en Tucumán debería ser una interna cerrada, porque no tenemos ley de PASO y la ley de partidos políticos es estricta en ese sentido. Y entonces creo que, si se decide ir a internas, hay que competir por la totalidad de los cargos; no sólo por la fórmula, sino también por las intendencias, los concejos, los comisionados comunales y los legisladores. He visto que se ha presentado un pedido de elecciones internas (en la UCR), y eso no está mal, porque es una preocupación que tienen todos los espacios del radicalismo. Además que se discuta la fórmula, los dirigentes quieren certeza y claridad. En lo que respecta a nuestra agrupación, vamos a repetir el esquema de las elecciones nacionales de 2021, acompañando la postulación de Germán Alfaro. Sí preferimos que haya acuerdo en las conducciones, que vayamos fuerte para adelante y con todo definido. De todos modos, nunca me pareció un mal método la consulta interna, siempre y cuando se pacten reglas de juego claras y un límite discursivo. En definitiva, las internas, al igual que las PASO, potencian a los partidos políticos, no los debilitan. Otro punto es que romper sería un suicidio político para la coalición. Sin el radicalismo, la oposición en Tucumán disminuye enormemente sus posibilidades; y con el radicalismo solo tampoco alcanza para ganarle al PJ”.