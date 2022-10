Atlético Tucumán: los avances con Pusineri y el mercado de pases durante el fin de semana

Los fines de semana ya no son lo que eran para Atlético Tucumán. El club, ya con la Liga Profesional terminada y sin partidos, juega otro tipo de situaciones entre los sábados y domingos. En el caso del último "finde", el "Decano" no pudo concretar oficialmente ninguna de las operaciones en las que está involucrado, pero eso no necesariamente no quiere decir que no haya habido avances.