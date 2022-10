Blanca Machuca: “El otro es nuestro espejo y en su abrazo volvemos a nacer”

“Tengo 63 años y trabajé toda la vida en el arte porque desde muy chica he tenido una vocación clara. Felizmente, la pude ir desarrollando. Con dificultades y tropiezos -contó-. Este premio me hace feliz porque me permite hablar desde otro lugar y la obra se fortalece también. Llega en un momento interesante, porque hoy en día se vuelve a hablar de la identidad. Siempre he hablado desde ahí, no tan solo de un lugar, desde la revalorización de la manualidad del arte de nuestros orígenes, sino más que nada de la sabiduría que tienen los pueblos, que pueden expresarse a través de las manos.