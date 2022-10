Federalismo y Libertad invitó a ex presidentes y a figuras políticas del país

La Fundación Federalismo y Libertad cumple 10 años de trabajo y lo celebra con un programa aniversario en San Miguel de Tucumán. El lanzamiento se realizó el 6 de octubre, con la visita de Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay. Continua con un programa de actividades el jueves y viernes, en el Hotel Sheraton. Entre las figuras confirmadas se encuentran Álvaro Uribe Velez, ex presidente de Colombia, Federico Franco, ex presidente de Paraguay y Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidente de Uruguay. También actores relevantes de la política nacional: Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la senadora nacional, Carolina Losada, y los ex ministros Alfonso Prat Gay y Domingo Cavallo. El evento convocará a importantes empresarios, como Cristiano Rattazzi, ex presidente de Fiat Argentina, y Norman Harrison, presidente de grupo Harrison (Paraguay). También estarán presentes importantes líderes de opinión de la región: Rocío Guijarro (directora de CEDICE- Venezuela), María Werlau (directora de Archivo Cuba), Carlos Díaz Rosillo (Director del Centro Adam Smith de la Universidad de la Florida), y los periodista Daniel Dessein, presidente de ADEPA, Gonzalo Aziz (Clarín) y Pablo Sirvén (La Nación).

Los ejes del foro serán: Los desafíos de la democracia en un contexto de creciente polarización política; El rol de la libertad de prensa en una sociedad democrática; Derechos humanos y economía de mercado; Política y economía en Argentina: oportunidades y desafíos. El foro aniversario tendrá lugar el jueves a partir de las 15 hasta las 21 y el viernes de 10 a 13 en el Hotel Sheraton Tucumán. El programa prevé mesas paneles temáticas, y espacios networking. El programa es sin cargo, con inscripción previa en la web de la Fundación. Además, el viernes, en la Sociedad Rural de Tucumán, tendrá lugar la Cena Anual. Uno de los oradores será Rodríguez Larreta.