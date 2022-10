Cartas de lectores III: acampada en Río Seco

Pertenezco al grupo de asambleístas que lucha por “alcaldía no, educación sí”, con gran repercusión en nuestro pueblo, provincia y nación por la difusión de nuestra lucha a través de los medios de comunicación. Del Gobierno provincial hasta la fecha no hay nada escrito. Un grupo de asambleístas fue a distintas reuniones con autoridades provinciales, como el defensor del pueblo, la ministra de Gobierno y miembros del Ministerio de Educación donde señalaron que en el local educativo se hará un nivel terciario. Pensé que un trámite tan corto no puede demorar tanto en que se lo exprese por escrito, ya que se presentó en tiempo y forma lo solicitado en lo educativo, lo mismo que la anulación de la tercera cláusula del acta acuerdo de fecha 22/10/2021. Los papeles escritos avalan la seriedad de las palabras de nuestros funcionarios con sus ciudadanos; lo escrito nos hará dejar la acampada con la satisfacción de que nuestra lucha no habrá sido en vano y nuestros gobernantes habrán cumplido con responsabilidad su palabra.