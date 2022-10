“Las personas necesitan respuestas oportunas del Poder Judicial”

La situación desde la pandemia es tremenda. Es grave desde hace muchísimos años, pero la pandemia lo que hizo además es no solo aumentar la visibilización, sino agudizar la complejidad de la problemática porque muchas veces se detectan interseccionalidades, es decir cuestiones vinculadas a violencia, género, discapacidad, salud mental. Como magistrado/a tenemos la obligación de advertir esa interseccionalidad. No pueden ser tomadas como compartimientos estancos. Hay que detectar situaciones históricas de discriminacion y de violacion de derechos para intervenir de una manera más articulada. Yo vengo armando mesas de trabajo intersectoriales donde nos sentamos a dialogar con los otros poderes del Estado. El trabajo del fuero de familia es interseccional e intersectorial en un plano donde generamos acciones que realmente impliquen la reversión de todas las condiciones que se observaron y que implican vulneración de derechos. Hay que tener perspectiva de género, de derechos humanos, de niñéz. Sin esas perspectivas ninguna intervención que se pretenda puede ser idónea. Eso es central. Este Código Procesal es un código procesal humanizado. Está construido, redactado en clave de derechos humanos, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas que llegan a nuestro fuero pidiendo la restitución de sus derechos, o que se los escuche y se les encuentre una solución. Trabajamos con situaciones de altísima sensibilidad social, cuestiones que hacen a la existencia, hablamos de alimentos, vínculos entre hermanos, progenitores e hijos, con el cuidado de la persona adulta mayor, con las personas que sufren violencia. La pandemia lo que nos mostró a nosotros es la complejización de los problemas. Con la Dra. Valderrábano de Casas soy la autora de la ley de violencia familiar 7.264, observo un enorme cambio en las políticas públicas estatales para brindar respuestas adecuadas a las problemáticas de violencia familiar. No obstante, obviamente la problemática tiene un nivel de gravedad enorme. Todos los operadores trabajamos para que se reviertan esas malas praxis que tienen que ver con no receptar el testimonio de la víctima, con no creerle a la víctima o con lo que pasa cuando le dicen si ‘ya vas a venir a levantar la denuncia, para qué me hacés trabajar’. Cuando una persona toma la decisión de denunciar debe tener todo el apoyo del Estado. La convención de Belem Do Pará obliga a que todos los operadores del Estado actuemos desde la debida diligencia reforzada. No se puede revictimizar a la víctima. Hay que dar respuestas acordes, en tiempo expedito. La Corte creó el sistema de guardia para dar respuestas a las personas que las 24 horas están reclamando la intervención de un juez penal y de un juez de Familia. Tenemos la oficina de Violencia Doméstica. Tenemos los mecanismos para dar respuestas. Hay trabajo hecho, pero falta mucho para que logremos el objetivo de la erradicación de la situación de violencia. La ley Micaela debería llevarse a los establecimientos secundarios. Tenemos casos de adolescentes que denuncian a sus novios. Considero que es indispensable que se creen más juzgados de familia.