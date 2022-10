A 62 años del nacimiento de Diego Maradona: el triste y solitario recuerdo de su último cumpleaños

La última aparición pública de Diego Maradona

“El día de su cumpleaños Diego estaba bastante triste porque quería juntar a todos sus hijos. Lo había intentado en una comida, pero no salió como esperaba. A él los cumpleaños lo ponían mal. En todos los cumpleaños los preparativos había que hacerlos a escondidas. En ese cumpleaños en particular estaba muy triste. Fui a la habitación y le dije ‘mirá que no hace falta que vayas (a la cancha de Gimnasia por el comienzo del torneo oficial)’. El día del cumpleaños, cuando le dije esto, me respondió que no, porque tenía que hablar con (Marcelo) Tinelli y pidió que la camioneta lo esperara. ‘Entro, hago eso y me voy’, dijo”.