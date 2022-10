Ascárate, en su despedida del rugby: “El rugby me hizo feliz”

“Es un día que esperaba que nunca llegara, pero estoy muy contento. Me había planteado retirarme bien, dejando una buena imagen. Y aunque me sentía bien y competitivo, también sabía que no me quedaban muchas balas en el cargador. Así que tomé la decisión de retirarme, pero me llevo todo este acompañamiento, que la verdad no lo esperaba. Ahí te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena”, resumió Ascárate, segundos después de haber marcado su último try y cruzado la pasarela que formaron sus compañeros y rivales de su partido despedida.