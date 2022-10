Safari al parque

- Gracias. En eso llega el circo, el Rodas creo. Me llaman por una pérdida de agua, yo después de que me hicieron ir de Dipos armé una pequeña empresa de plomeria de redes. Resultó ser que el peso un elefante se concentró justo en un punto donde había un caño de hormigón, en una esquina perdida de la carpa-jaula del paquidermo. Así que cuando llegamos era realmente un géiser. Primero tuvimos que cortar la luz y poner una llave para no quedarnos todos pegados. Trabajamos hasta tarde, tenían función al día siguiente y pagaban bien. Una vez que terminamos le pusimos tapa de metal pero convenimos que alguien se tenía que quedar de guardia para verificar que cuando suba la presión esa la noche, cosa que saben que siempre pasa, el arreglo aguante. Yo era el candidato natural: jefe de la cuadrilla ilegal, no tenía ni familia ni casa (dormía en una pensión bastante parecida a la del elefante sobre la calle Mendoza). Los mandé a que me traigan un choripán y una cajita de vino para pasar la noche. “Mire ingeniero que en India condenaban a muerte a los delincuentes haciendo que los aplasten los elefantes”. Me encogí de hombros y le dije que los crueles eran en todo caso esos hindúes.