El presupuesto puede ser una ley ilegal

Que decida actuar o no es otra historia, pero debería recordarse que lo hay en Tucumán, no así en la Nación. Desde hace años que ejerce su función el subsecretario general de la Defensoría porque el Congreso de la Nación no designa a su titular. Esto es, los diputados y senadores no respetan la ley y tampoco nombran a quien debería defender a los ciudadanos de lo que ellos hacen. Tal vez la economía del país no se detenga por todo esto, pero luce poco serio.