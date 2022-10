Alfredo Cornejo, en Tucumán: “es imprescindible que estemos unidos“

Como última opción, mencionó la posibilidad de una elección interna, algo de lo que no se mostró convencido. ‘’Si fracasan el plan A y el plan B, que sería lamentable, tendríamos que ir al tercer plan, que es la competencia interna. Esa competencia, solo para afiliados, es como la Ley de Lemas, que ha quedado en desuso en todo el país. Soy un hombre de partido, pero hay que reconocer que los partidos no representan al común de los ciudadanos. No veo una elección más propositiva, fundamentalmente que genere sinergia para ganar la general, que no sea una interna abierta‘’, remarcó el ex gobernador mendocino.