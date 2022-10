“Canto al agua”, de la destrucción a la reconstrucción

- El musical es un lenguaje que me aparece y me es necesario, junto a la poesía en escena, la metáfora poderosa en tanto creadora de imágenes y el canto necesario cuando la palabra hablada se vuelve insuficiente, porque en él aparece una condensación de sentidos y emociones que, sin duda, me motiva a gestar escenas. Soy la primera espectadora de actores y actrices que siguen aportando profundidad a las ideas iniciales que propuse.