Menos del 15% de los interesados accede al bono de $45.000

“Me anoté en los bonos anteriores y sí salí, pero ahora estoy con dudas porque perdí la clave social, y no me pude anotar, por eso vine”, señaló Graciela, que se desempeña como empleada doméstica, con ingresos en negro. “La pandemia a todos nos afectó en la parte económica, sobre todo lo que es mi trabajo. Los bonos anteriores me sirvieron para mantenerme, pero sobre todo para pagar deudas, me sirvió bastante”, agregó, a la espera de solucionar su problema. “Si no, igualmente seguiré trabajando”, dijo.