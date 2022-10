Cartas de lectores II: el folclore argentino

Los intérpretes de nuestro folclore parecen estar desconcertados respecto del atuendo que deberían lucir en festivales, teatro, televisión o cualquier otro evento, para presentarse al público en total consonancia -como correspondería- con lo que desean transmitir a través de su interpretación. Esta confusión provoca desconcierto en el confiado espectador. Y no es para menos. Un cantor o intérprete de las raíces de nuestra nacionalidad vestido al estilo de modernas tendencias de desenfado, tomado de lugares ajenos a nuestra tradición y costumbres, es, aunque no lo quiera, un insulto al orgullo de nuestra historia y estirpe de raza gaucha, sufriente pero firme en sus convicciones de respeto y orgullo a su criolla argentinidad. En el mundo cada zona es respetuosa de sus orígenes y lo presenta al visitante como tal, con orgullo y fiel al estilo de época y lugar, lo que contribuye al encanto de la presentación. Parece, lamentablemente, que nuestros artistas no han pensado en esto y se presentan vestidos al estilo siglo XXI con interpretaciones de raigambre nacional, pero demasiado modernos. Tal contraste es, por ende, demasiado chocante y de difícil aceptación.