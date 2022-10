Galardonaron a la taekwondista Xiomara Bulacio Soto con el premio "Orgullo Tucumano"

“Hago Taekwon-Do en el barrio Ex Aeropuerto. Salí campeona mundial y vine con mi papá que es el que me acompaña siempre. Me siento orgullosa de mi misma por haber ganado un campeonato mundial porque fue un enorme sacrificio. Fue una experiencia muy increíble. En la escuela aprobé todo y ahora vamos por el tercer trimestre porque la escuela siempre va primero. El sacrificio valió la pena. El mensaje es que nunca se rindan, que los sueños se hacen realidad”, comentó Xiomara.