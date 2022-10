L-Gante habló sobre su relación con Wanda Nara: “lo nuestro no es marketing”

“Todo empezó cuando ella me mencionó el tema que hice con Tini Stoessel (”Bar”) y después creo que yo le escribí, no me acuerdo. Y después nos encontramos por acá varios días seguidos. No pasó nada con ella. Eh… no. Todo muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, ni meter la pata, y caer en una de tus trampas”, empezó diciendo en una entrevista en LAM.