Tafí Viejo: el jaldismo volvió a desplazar al espacio del intendente Noguera en el Concejo local

"Tony" Reynoso, del espacio de Noguera, protestó en el recinto porque el pedido de renovación de autoridades no había sido acordada previamente. Incluso, reprochó que los aliados de Álvarez y de Martínez hayan debido apelar al voto de extrapartidarios para conservar el poder en el Concejo. Lamentó que no se haya consensuado una mesa entre peronistas. El argumento informal de este sector es que no tenía sentido hablar con el noguerismo porque el intendente sólo pretendía recuperar la presidencia del cuerpo deliberativo. La puja del jaldismo con el intendente taficeño cobró empuje en medio de la pandemia de coronavirus y se potenció en la interna del año pasado. Además, Noguera fue uno de los manzuristas más críticos de Jaldo, y anticipó sus intenciones de postularse para la gobernación.