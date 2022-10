No sé quién es el responsable del invento del “Estacionamiento Pago”, ya que me quedó dinero en la cuenta que nos obligaron a crear y se va devaluando día a día. Ya escribí pidiendo que me liberen mi dinero y no tuve respuesta. Este dinero seguramente se multiplica con muchos usuarios que como yo han depositado en esa cuenta con algo que nunca se puso en funcionamiento. Exijo que me restituyan mi dinero.