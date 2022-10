Jaldo entregó maquinarias pesadas para los trabajos en Graneros

"A pesar de las dificultades que atraviesa el mundo en Tucumán la gestión no se para. Estamos entregando estos electrodomésticos de este programa Abrazar porque no solo la Provincia es una de las primeras en obras públicas sino que también está atenta a las cuestiones sociales. Por cuestiones económicas muchas veces las familias no pueden adquirir una heladera o una cocina y por eso se puso a disposición este plan", afirmó Jaldo.