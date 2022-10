Hugo Sánchez seguirá detenido por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Durante la audiencia de ayer, los defensores de Sánchez, los hermanos Dante y José Sarmiento, volvieron a plantear la posibilidad de que se le otorgue al condenado la libertad condicional. Sin embargo, el juez Ortega lo rechazó basándose en que no se habían cumplimentado requisitos legalmente establecidos, como informes del servicio penitenciario, como la negativa del imputado a someterse a estudios psiquiátricos y sobre todo a la falta de reconocimiento de Sánchez del delito por el que fue juzgado. Pero además, advirtió Ortega que el ex jefe de Policía tiene dos procesos penales pendientes, uno por amenazas durante el juicio contra el ex jefe del servicio forense, Vázquez Carranza, y otro por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por todo esto, Sánchez no gozará de otros beneficios, más allá de la prisión domiciliaria.