El servicio de taxis podría subir nuevamente antes de fin de año

Reclamo anti UBER

Otro de los asuntos debatidos entre taxistas y concejales rondó en torno a la aplicación de transporte y el rechazo a que se instale en la provincia. Consultado por este tema, el concejal Coronel detalló que los taxistas pretenden que el Concejo prohíba el desembarco de la aplicación en Tucumán. “Nosotros no podemos hacer esto como ordenanza, pero si nos hemos manifestado públicamente que estamos en desacuerdo porque es una actividad irregular que no tributa y no paga impuestos”, enfatizó. Consultado por la prensa, el edil añadió que en caso que UBER quiera regularizar su situación en Tucumán debería registrarse y pagar impuestos, como lo hace cualquier otro taxi.